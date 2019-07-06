شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور..هذا ما عثر عليه الحوثيون في منزل صالح بعد هدمه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أفادت مصادر محلية في صنعاء أن المليشيات الحوثية قامت قبل يومين بعملية هدم لمنزل الرئيس السابق علي عبد صالح الله الكائن في حي الكميم بصنعاء.

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وأوضحت المصادر بأن المليشيات الحوثية تهدف من خلال الهدم لمنزل ”صالح“ لغرض البحث عن أماكن أو مخازن سرية ربما تقودهم الى مخازن ذات قيمة كما يعتقد البعض.

وكشفت المصادر عن محاولات من قبل الحوثيين لبيع منزل ”صالح “الواقع بحي الكميم بحجة أن قيادات سلالية تمتلك الأرض التي يقع فيها المنزل.

يشار إلى أن المليشيا الحوثية الانقلابية قد سيطرت على منازل الرئيس السابق صالح بعد ان اقدمت على تصفيته في مطلع ديسمبر من العام 2017م، عقب انتفاضة مسلحة فاشلة قادها ضد الحوثيين.