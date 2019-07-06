شكرا لقرائتكم خبر عن أول دولة تحذف اليمن من قوائمها وترفض التعامل مع الجواز اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مواطنون يمنيون مقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية ” إن مواقع إلكترونية لمؤسسات أمريكية حذفت اسم اليمن من قائمة الدول المعتمدة في التعامل معها.

ونقلت وسائل اعلام محلية عن عدد من المقيمين اليمنيين في امريكا أن عدد من المؤسسات الأمريكية حذفت اسم (اليمن) من قائمة اختيار الدولة أو الجنسية لعدم تمكنها من التحقق من الوثائق التي تصدر عن الدولة.

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وقال ” بشار الزمزمي ” في حسابه على تويتر ” إن المجلس الطبي بولاية كاليفورنيا كتب على إحدى وثائقه أنه من الأردن لأن شهادة البكالريوس صادرة من الجامعة الأردنية.

وأضاف “بعد شد و جذب اكتفوا بتعديل مكان الولاده “صنعاء ” و بدون اسم الدولة ..

وترفض كثير من المؤسسات الأوروبية والأمريكية وثائق جديدة صادرة من المؤسسات الرسمية اليمنية، خصوصاً تلك الدول التي لاتزال تتعامل بازدواجية مع سلطات الحوثيين في صنعاء والحكومة الشرعية في عدن.