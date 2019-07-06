بلادنا ترحب بالاتفاق السياسي في السودان

رحبت الحكومة اليمنية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان والذي من شأنه التأسيس لانتقال سياسي سلمي جديد يحفظ للسودان ولشعبه الشقيق الامن والاستقرار والسلام ويجنبه الانزلاق في أتون الصراعات والفوضى. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها وقوف اليمن الدائم الى جانب السودان .. معبرة عن آملها في أن يتجاوز الأشقاء في السودان هذه المرحلة الانتقالية بنجاح، وأن تشهد المرحلة القادمة المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار للشعب السوداني.

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