إقرار التهيئة النهائية لمهرجان البلدة الثقافي السياحي بحضرموت

أعلنت اللجنة التحضيرية الفرعية لمهرجان البلدة الثقافي السياحي، في اجتماعها الرابع عن إقرار التهيئة النهائية، للبدء في التنفيذ العملي للفعاليات والنشاطات التي سيتم الاحتفاء بها في إطار البرنامج العام الذي سيتم الإعلان عنه يوم الإثنين القادم.
وأكد المدير العام لمكتب وزارة الثقافة ساحل حضرموت نائب رئيس اللجنة العامة التحضيرية خالد أحمد القحوم، أن البرنامج سيشمل العديد من الفعاليات، في أوجهها المختلفة الثقافية والفنية والسياحية والإعلامية والعلمية والرياضية، بهدف تقديم صورة جميلة للأصالة الثقافية التي تتمتع بها حضرموت.
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