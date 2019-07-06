افتتاح مشروع لتوفير المياه بمنطقتين في شبوة بدعم إماراتي

افتُتِحت وحدة متكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية في منطقتي الديمة والغجلة بمديرية مرخة السفلى في محافظة شبوة اليمنية، الأحد، يستفيد منها أهالي المنطقتين والقرى المجاورة لهما، بدعم من الإمارات.
وقال ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة حميد الشامسي إنَّ هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الحيوية التي تستهدف الإمارات وقيادتها من ورائها تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن بصورة عامة وتخفيف معاناة السكان ودعم مشاريع البنية التحتية لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها.
وأشار الشامسي إلى سعي الإمارات لحل مشكلات نقص المياه وندرتها في مناطق محافظة شبوة خاصة أنها تعاني شحاً فيها.
وعبر نائب مدير مؤسسة مياه الريف في شبوة المهندس مروان بارويس عن جزيل شكره للإمارات حكومةً وشعباً على ما تنفذه من مشاريع لدعم البنية التحتية والخدمية والإغاثية تخفيفاً لمعاناة المواطنين في المناطق اليمنية المحررة.
وعبر أهالي وسكان المناطق المستفيدة عن خالص شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر على الجهود التي تبذل لتنفيذ مشاريع خدمية حيوية تخفف من معاناتهم.
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