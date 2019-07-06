شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيات تختطف شيخا قبليا بارزا جنوب اليمن "صورة وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، على اختطاف الشيخ صادق أحمد الحذيفي، من منزله في مديرية الحشا، ضمن تصعيدها المستمر لجرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين بمحافظة الضالع.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية الإرهابية اقتحمت، أمس الخميس، منزل الشيخ "صادق الحذيفي" أحد قيادات المؤتمر الشعبي العام، الكائن في مديرية الضالع، وقامت باختطافه واقتادته إلى جهة مجهولة.

Advertisements

كما قامت المليشيات الحوثية -وفقاً لذات المصادر- باختطاف المواطن "عبد الإله ناجي صالح قاسم الجحا" في قرية الرباط بمديرية الحشا، بعد أن أطلقت النار عليه، واقتادته إلى جهة مجهولة.

يذكر أن مليشيا الحوثي الإرهابية أعدمت، في شهر فبراير المنقضي، المواطن "نبيل محمد حمود السبئي"، بعد يوم واحد من اختطافه ونقله إلى أحد معتقلاتها في مديرية الحشا، وألقت بجثة "السبئي" في الطريق، ومنعت الأهالي من الوصول اليها.