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العملات الاجنبية تتراجع وسط صعود للريال اليمني مع بداية السبت...اخر التحديثات

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مع بداية اليوم السبت ، تراجعاً كبيراً مع ارتفاع أسعار الدولار بمختلف المحافظات.

وكانت الأسعار كالتالي:

أسعار الشراء:

الريال السعودي بـ 148ريالًا

الدرهم الإماراتي بـ 150 ريالا.

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الدولار الأمريكي 564 ريالًا ,

 أسعار البيع:  

الريال السعودي بـ 150 ريالًا

الدرهم الإماراتي بـ 152 ريال

الدولار الأمريكي 570 ريالًا

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