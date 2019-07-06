شكرا لقرائتكم خبر عن العملات الاجنبية تتراجع وسط صعود للريال اليمني مع بداية السبت...اخر التحديثات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مع بداية اليوم السبت ، تراجعاً كبيراً مع ارتفاع أسعار الدولار بمختلف المحافظات. وكانت الأسعار كالتالي: أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 148ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 150 ريالا. Advertisements الدولار الأمريكي 564 ريالًا , أسعار البيع: الريال السعودي بـ 150 ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 152 ريال الدولار الأمريكي 570 ريالًا

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