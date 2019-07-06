شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد اماراتي خطير في عدن .. ومفاجئة مرتقبة تجهزها ابوظبي للشرعية يوم غدا الاحد ..«تفاصيل» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نُشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعيّ، أظهر وصول تعزيزات عسكرية أرسلتها الإمارات إلى المليشيات التي تقاتل إلى جانبها في عدن، وهي عبارة عن آليات وأسلحة .

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وكما يُفهم من حديث أحدهم في الفيديو، فإنّ هذا الدعم العسكري لإشعال فتيل الحرب في عدن بتاريخ السابع من تموز الجاري. يأتي ذلك في وقتٍ ذكرت فيه وكالة “رويترز” نقلاً عن أربعة مصادر دبلوماسية غربية قولها إن دولة الإمارات العضو الرئيسي في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قلصت وجودها العسكري هناك؛ “بسبب التهديدات الأمنية الناتجة عن تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران”.

وذكر اثنان من الدبلوماسيين أن الإمارات سحبت بعض القوات من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي لليمن وهي مناطق شكلت فيها وسلحت قوات محلية تقود القتال ضد جماعة الحوثي على ساحل البحر الأحمر.