شكرا لقرائتكم خبر عن خل التفاح: 8 فوائد صحية صادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خل التفاح يملك فوائد صحية عديدة. "سيدتي نت" اختار لكِ أبرز 8 منافع، تعرّفي إليها في الآتي:

1- خل التفاح من أجل التوازن القلوي في الجسم

خل التفاح مثالي لتقليل مستوى الحموضة الكليّة في الجسم، وتعزيز الصحة.

إذا شربتِ ملعقة من خل التفاح في اليوم، فسوف تتفادين إصابتكِ بأمراض خطيرة مثل السرطان.

ولا تنسي بأنّ النظام الغذائي الغني بالمواد الدهنية، والأملاح والأطعمة المصنّعة، سيعمل على الإخلال بتوازن الحموضة في الجسم، ويكون بيئة مثالية لانتشار الكائنات الحيّة الدقيقة الضارّة.



2- خل التفاح من أجل هضم أفضل

إنّ تناول ملعقة من خل التفاح يوميًّا يهديء ويخفف أعراض الهضم السيّىء. وقد تساعدكِ هذه العادة على تقليل الحموضة وتخفيف الشعور بالحرقة في المعدة.

• إنّ تناول هذا العلاج بعد وجبة شهية فكرة رائعة، فسوف يجنّبكِ معاناة اضطراب المعدة.

• وإذا ظهرت هذه الاضطرابات المزعجة فعليًّا، فإنّ تناول خل التفاح يساعد على اختفائها سريعًا.

3- خل التفاح لمنع ومعالجة مرض السكري

حامض الخليك الموجود في خل التفاح، يساعد على تقليل مستوى السكر في الدم، لأنه يعمل على منع الهضم الكامل للمواد الكربوهيدراتية المعقدة.

• عند تناول ملعقة من خل التفاح في اليوم، يتمّ تعطيل عمل الأنزيمات المسؤولة عن تفكك المواد الكربوهيدراتية؛

• وهذا يساعد على تفادي تراكم الغلوكوز في الدم، ويقلل من نسبة السكر في الدم.



4- خل التفاح لمنع الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

خل التفاح غني بحمض الكلوروجينيك، وهذا المركّب يمنع أكسدة الكولسترول السيّىء (LDL)، ومنع عملية الأكسدة هذه، سوف يفيد نظام القلب والأوعية الدموية في الجسم.

فإذا كان طبيبكِ قد حذّركِ في ما يتعلق بمستوى الكولسترول في جسمِك، تخلّصي من المنتجات الغنية بالدهون في نظامكِ الغذائي، وتناولي ملعقة من خل التفاح يوميًّا.

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5- خل التفاح لتقليل احتقان الأنف

إنّ تأثير المضادات الحيوية في خل التفاح، يقلل مخاطر الالتهابات من الأنواع كافة. وتقلل كذلك إنتاج البلغم ويمنع تراكمه في الجيوب الأنفية.

• قد لا ترغبين بتناول ملعقة من خل التفاح يوميًّا، ولكن في تلك الحالة ربما يجب عليكِ على الأقل تجربة هذا العلاج عندما تعانين الإنفلونزا.

• وبعد عشرة أيام ستكونين قد تخلصتِ تمامًا من تلك المشكلة.

إضافة إلى ذلك، إذا كنتِ تعانين ألمًا في الحلق، والالتهاب، فإنَّ خل التفاح سوف يساعدكِ على تخفيف الألم سريعًا.

6- خل التفاح لإعادة إسكان البيئة النباتية المعوية

هل تعانين الإمساك دائمًا؟ إذا كانت تلك هي حالتكِ فيجب أن تعرفي أنّ تناول ملعقة من خل التفاح يوميًّا سوف يساعدكِ على القضاء على هذه المشكلة.

وعلى العكس ممّا يعتقده الكثيرون فإنَّ خل التفاح لا يسبب الحموضة، إنه طعام قلوي.

7- خل التفاح لإزالة السموم من الكلى

هل تعانين التهابًا في الكلى، أو من الحصى فيها؟ في هذه الحالة يجب أن تبدئي اليوم بتبنّي العادات الجيدة التي نتحدث عنها منذ بداية هذا الموضوع.

وبطبيعة الحال لا تنسي استشارة الطبيب، وشرب الكثير من الماء.

وإذا قررتِ على سبيل المثال تناول الماء بنكهة الفاكهة، فلا تضيفي المُحلّيات وأزيلي الملح تمامًا من نظامكِ الغذائي لبضعة أسابيع.

وبفضل مزيج هذه العلاجات، فسوف تشعرين بحال أفضل مع مرور الوقت.

8- خل التفاح لفقدان الوزن

إذا مارستِ الرياضة وقمتِ بتبنّي نظام غذائي صحي لكي تفقدي من وزنِك، فتناولي ملعقتين من خل التفاح في اليوم لتسريع نظام التمثيل الغذائي في جسمِك.

وحيث إنّ خل التفاح غني بالفيتامين "بي6" B6 والليسيثين، فإنّ هذا المنتج سوف يسمح بحرق الدهون التي تتراكم في أجسامنا بسبب عاداتنا الحياتية السيئة.

خل التفاح: كيف يمكن استهلاكه؟

هناك طريقتان مختلفتان لتحضير وشرب خل التفاح. والطريقة الأبسط تشتمل على شرب ملعقة من خل التفاح الصافي مباشرة.

ولكن إذا عرفتِ أنّ مذاقه قويّ جدًّا بالنسبة إليكِ، فيمكنكِ تخفيف ملعقة من خل التفاح في كوب من الماء البارد أو الدافىء.