شكرا لقرائتكم خبر عن في ظهور جديد يوم امس الجمعة .. الامير محمد بن نايف يبكي بحرقة ..«فيديو» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” لحظة تأثر الأمير محمد بن نايف في مقبرة العدل بمكة بوفاة والدته الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد.

وكشف مقطع الفيديو الأمير محمد بن نايف وهو يمسح دموعه حزناً على فراق والدته، بعد دفن جثمانها بمقبرة العدل.

الردود والتعليقات

وتفاعل نشطاء ورواد تويتر”على مشهد الأمير محمد بن نايف وتأثره بوفاة والدته، حيث قال الدكتور “د. خالد آل سعود” ” المُصاب جلل ” ولا شك .. الوعد الجنة يا ولد نايف برحمة أرحم الراحمين .. اللهم أجزي والدينا عنا خير الجزاء في الدُنيا والآخرة”.

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وتفاعلت “شموخ” على الفيديو قائلة:”يارب اربط علئ قلب عبدك محمد بن نايف واخوانه وأبدلهم فرحا وسعاده واسكن والدتهم فردوسك الاعلئ”.

وعلق “أبو عبدالعزيز” قائلاً: “دمعتك غالية علينا ياسيدي الامير محمد اسال الله ان يربط على قلبك ويرحمها ويغفر لها بفقد والدة الجميع حزنا ويعلم الله مافي قلوبنا من حزن على حزنك على حبيبت قلبك أمنا الغالية نسال الله لها المغفرة ولك الصبر يارب هون عليه ما اصابه”

وقال “سعيد الشهراني” اللهم اجبر مصاب سيدي الامير محمد بن نايف وسعود بن نايف واخوانهم اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخله واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم استرها تحت الارض ويوم العرض واسكنها جنة عرضها السماوات والارض.