شاهد| فنانة كويتية شهيرة تُثير الجدل بعد نشرها لصورة لها بملابس الحمّام!! (الصورة)

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة شمس الكويتية صورةً جديدةً على حسابها في ”إنستغرام“ ظهرت فيها وهي ترتدي ”روب الحمام“. وعلقت شمس على الصورة قائلة: ”أحسن شي سواه فارقني.. باي باي“، ما زاد الغموض والتكهنات بشأن هوية من تقصده. Advertisements وحملت تعليقات المتابعين، استفهامات كثيرة، بشأن علاقة ”روب الحمام“ بتعليقها على الصورة. ورجّح البعض أن مقصدها من منشورها هو انفصالها عن الشخص الذي ألمحت بارتباطها به خلال استضافتها ببرنامج ”مجموعة إنسان“ خلال شهر رمضان الماضي.

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