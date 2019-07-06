شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام... خطة حوثيه تعرض مأرب لخطر كبير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة ان قيادات من جماعة الحوثي عقدت اليوم الجمعة اجتماعا هاما ضم كبار قادة المليشيات لتدارس الوضع في محافظة مأرب وخاصة الأحداث الاخيرة بين قبائل السادة وقوات الأمن في مأرب .

وقالت مصادر ان قيادت المليشيات اعلنت اعتزامها نقل المعركة إلى محافظة مأرب بعد تلقيها أوامر بضرورة التحرك الجاد لإنقاذ الإشراف مهما كلفهم الأمر .

وزعمت المليشيات إنها قادرة على السيطرة على مأرب في غضون أسابيع لكنهم اجلوا المعركة خوفا من تعرض المنشآت النفطية لأي أذى أو دمار .

وكانت قوات الامن بمحافظة مأرب قد شنت حملة امنية لاعتقال عناصر خارجه عن القانون ترتبط بالمليشيا الحوثية ما اسفر عن اشتباكات بمختلف الاسلحة بين قوات الامن والجيش والعناصر الخارجة عن القانون

Advertisements

واسفرت الحملة الامنية الاولى على السيطرة على عدد من المناطق التي كان يتمركز فيها الخارجون عن القانون اخرها منطقة المنين

وقالت مصادر امنية أن قوات الأمن أطلقت حملة ثانية عصر اليوم لتطهير منطقة الرجو - جنوب المدينة وهي منطقة تتحصن فيها عناصر مسلحة فرت من منطقة المنين.

يذكر ان مليشيا الحوثي كانت تمني النفس بانتصار للعناصر الخارجة عن الدولة حتى تتمكن من السيطرة على محافظة مأرب الا ان نجاح الحملة الامنية افسد عليها ذلك ماجعل المليشيا تعقد اجتماعا لعمل خطة بديلة للخطة التي افشلتها القوات الامنية.