إشادة يمنية بتقرير برنامج الغذاء العالمي المقدم لمجلس الأمن

بحث وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر "الجمعة" مع مديرة برنامج الغذاء العالمي جوردانا جيرجير، جوانب التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج.

واكد عسكر، حرص الوزارة على الى إيصال التقارير إلى المنضمات الدولية ومنها برنامج الغذاء العالمي بما يساعد في تحديد المناطق الأكثر احتياجا وبما يلبي استمرار تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأشاد بالتقرير الذي قدمه برنامج الغذاء العالمي مؤخرا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن عرقلة ونهب المليشيا للمساعدات الإنسانية وهو تأكيد لما جاء في تقارير وزارة حقوق الإنسان بهذا الشأن.

من جانبها أكدت مديرة برنامج الغذاء العالمي على ضرورة تظافر الجهود بما يسهم في ايصال المساعدات الغذائية إلى المحتاجين لتخفيف المعاناة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها اليمن.