شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تعلن اعتزالها الفن بعد تعرضها لإهانة صارخة أمام الكاميرات.. وتشعل مواقع التواصل بـ “فيديو صادم“ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت نانسي عجرم أنها اليوم ليست فنانة بعد تعرضها لما اعتبرته إهانة في مطار بيروت الدولي.

وهاجمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، المسؤولين في مطار بيروت الدولي موجهة انتقادات للطريقة التي يدار بها المرفق الحيوي.

ونشرت نانسي مقطع فيديو لها من مطار بيروت الدولي، حيث كانت تنتظر في طابور طويل وعشوائي بينما تحمل على كتفها ابنتها حديثة الولادة، وانتقدت ما سمته “التوجهات المستمرة للبنان بتشجيع القطاع السياحي” بينما تعم الفوضى، التي لا تراعي الحالات الخاصة.

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وقالت الفنانة على صفحتها الرسمية بتويتر: “أنا اليوم لست فنانة، أنا مواطنة لبنانية، ابنتي عمرها 5 أشهر، أحملها على كتفي وهي تبكي لمدة ساعة بمطار بلدي، ومثلي نساء كثيرات، هل هذا الشيء مسموح؟ هل مقبول هذا الإهمال في حقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح أن نبتعد عن أبسط حقوق الإنسان؟”

وفي تغريدة منفصلة، أضافت “بكل بلدان العالم، للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات.. إلا هنا.. يمكن لأن مفكرينا Option (اختيار)؟؟؟ يا حبايب قلبي هذه أبسط حقوق المرأة، هذا واجبكم تجاه كل امرأة.. أليس كاف رائحة القمامة بالمطار؟ والإهمال؟.. ما عندكن ولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟ راضيين بكل أزماتنا بكل الأوضاع اللي فارضينا علينا، بس لما توصل لولادنا وأطفالنا.. لهون وبس.. عيب عليكن”.