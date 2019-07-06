شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سعودية تكشف عن توجيهات لعبدالملك الحوثي وتنفيذها بالقوة "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت صحيفة عكاظ السعودية ان عبدالملك الحوثي زعيم الإرهابيين في اليمن اصدر توجيهات بفرض دورات طائفية صيفية بالإكراه على جميع طلاب وأطفال صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر تربوية في العاصمة صنعاء أن توجيهات أصدرها الإرهابي عبدالملك الحوثي، تفرض على أولياء الأمور عبر المدارس ومشرفي الأحياء إخضاع جميع الطلاب والأطفال في صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا لدورات طائفية صيفية بالإكراه.

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وقالت المصادر لـ«عكاظ»: «الحوثي قال في خطابه يجب وعلى وجه السرعة تنوير الأطفال بما يخلق جيلاً مسانداً لنا ويناهض الشرعية وأن يشمل جميع الأطفال بمختلف فئاتهم ومن يرفض من آبائهم يتوجب سرعة معاقبته وسجنه»، مضيفاً: «عبد الملك شدد على ضرورة أن يكون المعلم تابعاً له».

وأشارت المصادر إلى أن التوجيهات تحث مشرفي الأحياء على المساهمة الفاعلة في الضغط على الآباء لإخضاع أبنائهم للدورات الطائفية التي تهدف إلى خلق جيل إرهابي جاهل، مطالبة وسائل الإعلام بالتحرك لتوعية المجتمع اليمني بخطورة هذه التوجيهات ومحاولة استغلال الأطفال لتحقيق مآرب وأهداف دموية وطائفية بحتة تؤدي إلى تمزيق المجتمع اليمني بعيداً عن التعاليم الدينية السمحة خصوصاً في ظل رفض اليمنيين المشاركة في المعارك الخاسرة التي تخوضها المليشيا ضد أبناء جلدتهم وإخوانهم.

في الوقت ذاته، حذرت رئيسة المبادرة العربية للثقافة والتنمية الدكتورة وسام باسندوة، من خطورة استمرار المليشيا الحوثية في تجنيد الأطفال، مؤكدة في ندوة أمام الدورة الـ41 في جنيف أمس، أن عمالة الأطفال تضاعفت بسبب تدهور الظروف المعيشية وانقطاع راتب عائل الأسرة أو فقدانه.