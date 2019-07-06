شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مذيعة الجزيرة ‘‘غادة عويس’’ تفاجئ الجميع : بن سلمان قائد عربي فذ.. ما الذي حدث؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ردت الإعلامية غادة عويس المذيعة بقناة الجزيرة، على تغريدة الإعلامي والسياسي البحريني سعيد الحمد، والتي شكك فيها من التهديدات التي تصل لمذيعي الجزيرة، مشيرًا إلى أن تلك التهديدات مسرحية لإعطاء أنفسهم أهمية والاستمرار في قناة الجزيرة.

وقال الإعلامي البحريني، عبر حسابه على تويتر، تعليقًا على نشر خبر تهديدات لغادة عويس من السعودية:" أمس جمال رأيان واليوم غاده عويس،، ومسرحية التهديد بالقتل مستمره لاعطاء انفسهم اهميه ولضمان البقاء في الخنزيره،، لعبتكم غبيه وبلهاء".

وهو ما جعل مذيعة الجزيرة ترد عليه، بأنها تتمنى أن تكون أيضًا جريمة جمال خاشقجي مسرحية وأن نفاجأ بوجوده وسط عائلته، ويكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائد عربي فذ يرعب إسرائيل.

وكتبت ردًا على تغريدة الإعلامي البحريني ": ليت جريمة قتل #جمال_خاشقجي وتقطيعه كان مسرحية وكابوس نصحو منه لنجد أن جمال حيّ يُرزق بين أولاده وأهله عزيزاً كريماً في وطنه وأن ولي العهد السعودي قائد عربيفذّ يُرعب اسرائيل وأن الملك حاكم عادل يرفض إملاءات أمريكا وان سعود القحطاني مدير جمعية خيرية تُعنى بالأيتام وليس بالذباب!".



وكان الإعلاميان جمال ريان وغادة عويس المذيعان بقناة الجزيرة تلقوا تهديدات، بأن يكون مصيرهم مثل جمال خاشقجي، بسبب انتقادهم ولي العهد وسياسات المملكة الأخيرة.

امس جمال رأيان واليوم غاده عويس،، ومسرحية التهديد بالقتل مستمره لاعطاء انفسهم اهميه ولضمان البقاء في الخنزيره،، لعبتكم غبيه وبلهاء. pic.twitter.com/VzO94txkgu — سعيد الحمد (@Saeed_AlHamad) July 4, 2019

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سعيد الحمد✔@Saeed_AlHamad

امس جمال رأيان واليوم غاده عويس،، ومسرحية التهديد بالقتل مستمره لاعطاء انفسهم اهميه ولضمان البقاء في الخنزيره،، لعبتكم غبيه وبلهاء.

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امس جمال رأيان واليوم غاده عويس،، ومسرحية التهديد بالقتل مستمره لاعطاء انفسهم اهميه ولضمان البقاء في الخنزيره،، لعبتكم غبيه وبلهاء. pic.twitter.com/VzO94txkgu — سعيد الحمد (@Saeed_AlHamad) July 4, 2019