شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن السبب الحقيقي الذي جعل الحوثيون يهدمون منزل الرئيس الراحل ’’صالح‘‘ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف الكاتب والمحلل السياسي اليمني الدكتور محمد جميح عن الاسباب الحقيقة في قيام الحوثيون بهزم منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح في حي الكيميم بمدينة حدة في العاصمة صنعاء
وقال جميح في منشور له على صفحته في فيس بوك رصده محرر “صحيفة عدن الغد” هدم الحوثيون منزل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح بصنعاء،ثم علقوا صوره على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ودخلوا بمعرفات مؤتمرية لمهاجمة الإصلاح وقوى الأمن والجيش بمأرب، بسبب حملة فرض سلطة الدولة بالمدينة.
وأوضح جميح ان الحوثيون من جهة أرادوا صرف الأنظار عن جريمة هدم المنزل، ومن ناحية، حاولوا تهييج الرأي العام ضد الدولة، التي تسعى لفرض سلطتها الدستورية بمأرب.
واضاف جميح قائلاً: للأسف انساق البعض وراء حيلة الحوثي، وبدأت المناكفات بين فريقي 2011، فيما الحوثي يهدم منزل صالح في صنعاء، ويضرب بالصواريخ البالستية في مأرب.
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