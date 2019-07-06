تعز: صرف رواتب المتقاعدين المدنيين ابتداء من يوم غدٍ السبت

أعلنت السلطة المحلية بمحافظة تعز، عن بدء صرف مرتبات شهرين للمتقاعدين المدنيين.



وقال مصدر في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات، اليوم الجمعة، لـ"يمن شباب نت": إن الهيئة ستبدأ صرف الرواتب المتأخرة لشهري يونيو ويوليو لعام 2017، للمتقاعدين المدنيين، ابتداء من يوم غدا السبت".



وأهاب المصدر المتقاعدين بالتوجه إلى فروع بنك الكريمي، مع اصطحاب كرت المعاش المجدد للعام 2019والبطاقة الشخصية.



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