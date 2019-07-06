شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لحاملي الاقامة المميزة بالسعودية بعد الكشف عن قرار جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مركز الإقامة المميزة السعودي أن النظام لم يتضمن أي أحكام خاصة بالتحاق أبناء حاملي الإقامة المميزة بالجامعات والمدارس الحكومية بدون رسوم. وأضاف المركز، أنه بناء على ذلك يسري عليهم ما يسري على أبناء المقيم. وبدأ المركز في استقبال طلبات الراغبين في الحصول على الإقامة المميزة من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة ” سابرك ” ،

قد يهمك ايضاً : Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صدمة لحاملي الاقامة المميزة بالسعودية بعد الكشف عن قرار جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.