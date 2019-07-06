شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء تشهد حدث لم تراه على مدى التأريخ "تفاصيل صادمة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء ان مساجد في العاصمة تفتقر الى الماء الأمر الذي يجعل المصلين يعودون من ابواب المساجد بسبب انعدام مياه الوضوء لأول مرة في تاريخ العاصمة. واضافت المصادر أن هناك كثير من المساجد التي كان رجال الخير يتكفلون بإمدادها بالمياه اصبحت بدون مياه للوضوء. وقال نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي انه لم يحدث في تاريخ صنعاء ان عاد المصلين من ابواب المساجد بسبب انعدام مياه الوضوء الا في عهد مليشيات الحوثي .



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