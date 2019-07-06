القوات المشتركة تحبط هجوم مزدوج لمليشيات الحوثي على حيس

أفشلت القوات المشتركة هجوما مزدوجا لمليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، يوم الجمعة 5 يوليو 2019 باتجاه مدينة حيس جنوبي محافظة الحديدة في وقت قصفت المليشيات مخيما للنازحين في الخوخة واستشهد واصيب مدنيون بينهم نساء واطفال في يوم آخر من التصعيد العسكري على جبهات الحديدة والساحل الغربي.

وأكدت مصادر ميدانية وعسكرية متطابقة إحباط القوات المشتركة هجوما مزدوجا ومحاولات تسلل للمليشيات الحوثية باتجاه مدينة حيس من جهتين تحت غطاء كثيف من الأسلحة الثقيلة والقذتئف المدفعية والصاروخية والأسلحة المتوسطة.

وحاولت مجاميع حوثية التقدم من جهة الشمال عبر مفرق العدين الجراحي، ومجاميع أخرى جاولت التسلل والتقدم من جهة شمالي غرب حيس، من منطقة بني مغازي التي كانت هدفا لهجمات ومحاولات تقدم حوثية على مدى الأسابيع الماضية.

وأكدت المصادر إلحاق خسائر كبيرة بالمليشيات الحوثية في العدد والعتاد وإرغام من تبقى على الفرار مخلفين جثث قتلاهم.

وطال القصف والاستهداف الحوثي الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مدينة حيس وأصيب مدنيون بينهم رجل وامرأته، واستشهد مواطنان جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها المليشيات الحوثية بسيارة الإسعاف التي هرعت لنقل الرجل وزوجته وإسعافهما.

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وجددت المليشيات القصف والاستهداف يوم الجمعة لمواقع المشتركة داخل مدينة الحديدة وفي الدريهمي غداة مواجهات عنيفة وإحباط هجمات وتكبيد المليشيات خسائر كبيرة في الخمسين والدريهمي.

وقال مصدر عسكري في وقت سابق عصر الجمعة إن المليشيات استأنفت القصف العنيف بالمدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقناصة على مواقع القوات المشتركة في الدريهمي وباتجاه شارع الخمسين والمناطق المحررة شرقي مدينة الحديدة.

من جانبه أكد الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية أن مدفعية المليشيات استهدفت الأحياء السكنية المحررة في شارعي صنعاء والخمسين بأكثر من 18 قذيفة هاون وهوتزر. مشيرا إلى أن القصف المدفعي المتزامن مع قصف بالأسلحة الرشاشة ألحق المزيد من الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة .

إلى هذا قال المركز الإعلامي لقوات العمالقة في خبر عاجل إن المليشيات الحوثية قصفت مخيم العليلي للنازحين في مديرية الخوخة الساحلية جنوبي الحديدة بقذائف المدفعية وأفادت المعلومات الأولية بإصابة امرأة وطفلة.

وقالت مصادر ميدانية وراصدون إن المليشيات نشرت عربات ومسلحين وضاعفت النقاط وإجراءات التفتيش العشوائي في مداخل وتقاطعات عدة بمدينة الحديدة.