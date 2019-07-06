شكرا لقرائتكم خبر عن بكتيريا الوجه: 5 أخطاء عليكِ تجنبها لحماية بشرة وجهِك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بكتيريا الوجه تتسبب بظهور حب الشباب ومسؤولة عن جميع مشاكل البشرة. فإذا كنتِ تفكرين بالعناية بوجهكِ عن طريق غسله خلال الاستحمام، ثم تطبيق كريم مرطب عندما يكون الجلد جافًّا. قد تكون هذه الأخطاء التالية هي المسؤولة عن جميع مشاكل البشرة التي تعانينها.

اكتشفي الأمر في الموضوع الآتي:

تستخدمين ليف الاستحمام

تعتقدين أنكِ تزيلين الأوساخ عندما تستخدمين ليف الاستحمام لتنظيف بشرة وجهِك، ولكنكِ بذلك تخاطرين فوق كل شيء بعدم توازن البكتيريا الجيدة الموجودة على بشرة الوجه. فهذه البكتيريا تمنع العدوى والالتهابات، وتساعد على شفاء الجروح، وتحافظ على البشرة قوية. ولتجنّب التنظيف العدواني لبشرة وجهكِ استخدمي يديكِ النظيفتين لتنظيف وجهِك.

نصيحة أخرى: تجنّبي تنظيف وجهكِ بالماء الساخن جدًّا، الذي يعمل على جفاف الجلد ويدمر حواجزه الطبيعية.

لا تغسلين وجهكِ بالقدر الكافي

الرغبة في المحافظة على البشرة لا تعني القول إنه لا يجب تنظيفها أبدًا، خصوصًا إذا كنتِ تضعين المكياج. ولتفادي تراكم الأوساخ والخلايا الميتة، اغسلي وجهكِ كل مساء وبعد التعرّق الشديد، باستخدام منتجات لطيفة ومرطبة.

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تشربين الحليب قليل الدسم والصودا

الحليب خالي الدسم الذي قد يساعدكِ على فقدان الوزن، يمكن كذلك أن يؤذي بشرتكِ. وفي دراسة نقلتها ريدرز دايجست Reader's Digest أثبتت وجود صلة بين الحليب خالي الدسم وحب الشباب. فالبروتينات الموجودة في الحليب، ومصل اللبن والكاسين، قد يكون لها تأثير على مستويات الأنسولين وتسبب الالتهاب، وغالبًا ما يتم إضافة هذه البروتينات بكميات كبيرة إلى الحليب خالي الدسم من أجل زيادة كثافته.

إضافة إلى ذلك، تميل المُحلّيات الصناعية الموجودة في الصودا، إلى تعديل مستويات الأنسولين وتزيد بناءً عليه الالتهابات والأمراض، مثل حب الشباب وداء السكري والوردية (حالة جلدية مزمنة).

تنسين وضع كريم ضد الشمس والنظارات

التعرض للشمس من أهم أسباب شيخوخة البشرة المبكّرة. وقد تساعد الكريمات الواقية ضد الشمس على منع مختلف مشاكل الجلد بما فيها السرطان. ولكن يجب عليكِ استخدامها بانتظام وليس فقط عندما تذهبين إلى الشاطىء أو عند السباحة. والأمر ذاته ينطبق على النظارات الشمسية التي تحمي في الوقت ذاته العينين والبشرة الحساسة المحيطة بهما.

لا تأكلين الخضروات والفواكه

إذا لم يكن طبقكِ مليئًا بالفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة، فإنكِ تخاطرين بأن ينعكس ذلك على بشرتِك. فقد أثبت العديد من الدراسات أنّ مضادات الأكسدة، بإمكانها أن تؤخر أو حتى تعكس اتجاه علامات الشيخوخة، بما في ذلك التجاعيد والبقع البنية، بأن تحمي البشرة ضد ويلات حروق الشمس والالتهابات وتلف الحمض النووي. كما يمكنها كذلك أن تخفف ردود الفعل الالتهابية التي تغذي الالتهابات، مثل حب الشباب والأكزيما والوردية والصدفية. ويُنصح بأكل جميع أنواع الفواكه والخضروات ذات الألوان الزاهية، مثل البندورة والفواكه حمراء اللون، والجزر والبطاطا الحلوة، لتحصلي على بشرة جميلة.