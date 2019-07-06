شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبت لشراء مشروب غازي فوقعت الفضيحة .. وهكذا تمكنت أمها من كشف السر بعد وجود بلل في ملابسها .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم عامل على اغتصاب فتاة طفلة تبلغ من العمر 12 سنة داخل متجر بالمغرب، مستغلًا وجود الطفلة بمفردها وعلى الفور أوقفت عناصر الأمن المتهم للتحقيق فى الواقعة.

الواقعة تعود عندما توجهت الطفلة لشراء مشروب غازي من المتجر القريب من منها، إلا أن صاحب المحل استدرجها وعرض عليها أنواعا جديدة من سلعه، وأغلق باب المحل عليها وأغراها بحصولها على كل تحتاجه من مواد غذائية وأموال وبطائق التعبئة الهاتفية، بحسب مصادر لـ"هيسبرس" المغربية.

وذكرت المصادر أن الشاب حاول هتك عرض الفتاة وفض بكارتها إلا أنها نجحت فى المقاومة ورجعت إلى منزلها على الفور وعندما سألتها والدتها عن سبب تأخرها، فامتنعت عن إخبارها بذلك، وصعدت مباشرة إلى غرفتها، لكن الأم لحقت بها ووجدتها تنزع ملابسها وتتفقدها، حيث عثرت على بلل في ملابسها الداخلية".