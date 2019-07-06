شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان : الامارات تنزع القناع عن وجهها الحقيقي وتعلن دعمها للحوثيين .. شاهد صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل اعلام اماراتيه ان ما يحدث في محافظة مارب هو صراع بين حزب الاصلاح وقبائل الاشراف.

وفي خبر نشرته صحيفة الوطن الاماراتية تحت عنوان « القبائل تستغيث جراء جرائم اخوان اليمن في مارب » ، صورت الصحيفة ان ما حدث في مارب هو خلاف على ارضية تعود ملكيتها لقبائل الاشراف و"بسط" عليها قيادي اخواني حسب قولها .

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الغريب في الخبر الذي نشرته الصحيفة ورصدة موقع "صوت المغتربين" ، انها تجاهلت اعلان رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس مجلس الوزراء وعددا من الوزراء والقيادات العسكرية والقبائلية الذي اعلنو يوم امس خلال تواصلهم مع محافظ مارب ، اعلنو وقوفهم بجانب السلطة المحلية في بسط سيادة القانون وبسط الامن وملاحقة الخلاياء الحوثية النائمة التي حاولت تفجير الوضع عسكريا في مدينة مارب .

ووجه ناشطون ومتابعون عدة رسائل لوسائل الاعلام الاماراتية ، متسائلين هل رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء واعضاؤ الحكومة وقادة المحاور العسكرية ، كل هؤلاء يدافعون عن ارضية القيادي الاخواني حسب زعم الصحيفة الاماراتية .

الجدير بالذكر ان عناصر من قبيلة الاشراف المؤيدة للمليشيا الحوثية ، قامت قبل يومين بالاعتداء على جنود احدى النقاط العسكرية ، وهو ما دفع قوات الامن الى ملاحقة تلك العناصر التي رفضت تسليم نفسها وقاومت الدولة ، وعلى اثر ذلك تحركت حملة امنية لالقاء القبض على العناصر الخارجة على القانون من ابناء الاشراف وتمكنت الحملة الامنية بعد مواجهات من القبض على بعض العناصر وتطهير الاماكن التي كانو يتمركزون فيها .

وطالبت جميع شرائح المجتمع اليمني من الاجهزة الامنية الضرب بيدا من حديد كل من تسهول له نفسه اقلاق الامن والسكينة العامة في المحافظات المحررة ، معتبرين ان بقاء الخلاياء الحوثية النائمة من ابناء قبيلة الاشراف في مارب يعد خطرا حقيقي على امن المدينة.

واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان ما نشرته وسائل الاعلام الاماراتية عن احداث مارب يعد اعتراف صريحا وواضح بدعم الامارات للمليشيا الحوثية ومحاربتها للشرعية اليمنية .