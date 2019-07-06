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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء الان.. مواقع الانفجارات دخلت الان مقاتلات التحالف سماء العاصمة صنعاء وعلى ارتفاع منخفض وفتح حاجز الصوت. قد يهمك ايضاً : Advertisements وقالت مصادر ان غارات عنيفة لطيران التحالف ولم تحدد موقع الغارات بالضبط. تحديث مستمر..

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