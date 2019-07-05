صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على تحركات للمليشيا في رازح الحدودية

قصفت القوات السعودية، اليوم الجمعة، تموز 05، 2019 تحركات للمليشيا الحوثية في مناطق بمحافظة صعدة على الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية.
وقالت مصادر محلية إن القوات السعودية شنت قصفا مدفعيا وصاروخيا مكثفا على تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية.
وأضافت المصادر أن القصف المدفعي والصاروخي استمر لساعات، دون أن تتوفر، حتى اللحظة، معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها.
وكانت مقاتلات التحالف استهدفت، في وقت سابق اليوم، مواقع وتجمعات للمليشيا في مديرية باقم شمالي المحافظة.
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