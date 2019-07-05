صعدة.. التحالف يستهدف مواقع وتجمعات للمليشيا في باقم

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، تموز 05، 2019، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وأفادت مصادر محلية بأن مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف، مشيرة إلى أن القصف ترافق مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ بداية العملية العسكرية في اليمن.