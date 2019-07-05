شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد احتفال ضخم في العاصمة اليمنية صنعاء واستقبال تاريخي لشباب هذه الدولة الخليجية (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو برسالة من ناشط يمني يتحدث فيه عن كيفية إستقبال اليمنين لشباب من سلطنة عمان، وكيف دخلوا صنعاء وكيف إستقبلهم الشعب.

قد يهمك ايضاً :

Advertisements

وقال الناشط في الفيديو: ما بين اليمن و سلطنة عمان ليست مجرد خطوط حدودية ومنافذ، بل إرث تاريخي وحضاري واجتماعي لا يفهمه الكثير.

وقال موجها رسالة الى الشعب العماني تأكدوا أن جزاء الإحسان هو الإحسان، وأن ما قدمتموه للشعب اليمني سيأتي يوم ونرده لكم بأفضل منه.

وفي الفيديو الذي طلب الناشط نشره، يبدو إستقبال الشعب اليمني في صنعاء للشباب العماني بحفاوة أحرجتهم من كثر الحب و المدح بأخلاقهم، حيث قال أحدهم قتلتونا بأخلاقكم.