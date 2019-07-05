ورد الان...اشتباكات عنيفة وسط العاصمة ...وسماع دوي انفجارات في حي السائلة "تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات عنيفة مساء اليوم بين مجاميع مسلحة في مديرية الشيخ عثمان بمدينة عدن – جنوب اليمن . قد يهمك ايضاً : Advertisements وأكد مواطنون في المدينة سماع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ودوي انفجارات في منطقتي المحاريق والسيلة بالمديرية والتي تشهد توتراً مسلحاً منذ أيام. وتعود أسباب المواجهات على خلفية مقتل شاب واعدام قاتله ميدانيا عقب اختطافه من مستشفى اطباء بلا حدود، حيث نجحت جهود وساطة في احتواء الوضع الا ان حادثة قتل شاب الاثنين الماضي فجرت المواجهات مجددا.

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