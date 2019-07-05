ميليشيا الحوثي تخطف استاذا جامعيا سودانياً بجامعة صنعاء

اختطفت ميليشيا الحوثي، عضو هيئة التدريس في جامعة صنعاء وأحد الأكاديميين السودانيين في اليمن، الهادي حسن عثمان، حسبما نقلت صحيفة "إرم نيوز".
وقالت مصادر محلية إن عثمان اختُطف من منزله في صنعاء منتصف الأسبوع الجاري، على خلفية انتقاده العلني للفساد الذي تمارسه جماعة الحوثي بجامعة صنعاء.
وأضافت أن الأكاديمي السوداني المعروف باسم ”الركن اليماني“ لا يزال منذ الثلاثاء الماضي في سجن الأمن السياسي بصنعاء، مشيرة إلى أنه يعاني من عدة أمراض منها الضغط والسكري.
وانتدب عثمان من السودان للتدريس في جامعة صنعاء، تخصص دراسات إسلامية، في بداية ثمانينات القرن الماضي، واستقر في اليمن مع عائلته منذ ذلك الحين.
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