القاعدة تنفذ هجوما فاشلا على معسكر الحزام الامني بأبين

أفادت مصادر محلية ان عبوة ناسفة كانت مجهزة استهدفت طقما تابعا للحزام الامني اثناء مروره بمديرية المحفد بأبين. وقالت المصادر، إن عبوه ناسفة زرعت بجانب بوابة معسكر الحزام الامني استهدفت طقما أمنيا اثناء تواجده امام البوابة ولم تقع اي اضرار بشرية جراء الاستهداف. ولفتت المصادر الى ان العناصر الارهابية التابعة لتنظيم القاعدة لجأت الى زرع العبوات الناسفة للنيل من قوات الحزام الامني التي وجهت ضربات قاسية للتنظيم الارهابي في مديرية المحفد، الأمر الذي يعكس حالة الضعف الذي وصل اليه التنظيم

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