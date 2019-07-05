وزير حقوق الانسان يشيد بتقرير الغذاء العالمي لمجلس الأمن

عبر وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد عسكر عن إشادته بالتقرير الذي قدمه برنامج الغذاء العالمي مؤخرا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن عرقلة ونهب مليشيات الحوثي الانقلابية للمساعدات الإنسانية وهو تأكيد لما جاء في تقارير وزارة حقوق الإنسان بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم مديرة برنامج الغذاء العالمي جوردانا جيرجير على هامش انعقاد الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف بحضور وكيل الوزارة نبيل عبدالحفيظ، لبحث جوانب التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج.

وأشار عسكر الى حرص الوزارة على الى إيصال التقارير إلى المنضمات الدولية ومنها برنامج الغذاء العالمي بما يساعد في تحديد المناطق الأكثر احتياجا وبما يلبي استمرار تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية للمواطنين في مختلف المحافظات.

من جانبها أكدت مديرة برنامج الغذاء العالمي على ضرورة تظافر الجهود بما يسهم في ايصال المساعدات الغذائية إلى المحتاجين لتخفيف المعاناة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها اليمن .