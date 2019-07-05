أعلنت حكومة بلادنا ترحیبها بالاتفاق الذي تم التوصل إلیه في السودان والذي من شأنه التأسیس لانتقال سیاسي سلمي جدید یحفظ للسودان ولشعبه الشقیق الامن والاستقرار والسلام ویجنبه الانزلاق في أتون الصراعات والفوضى. وأكدت وزارة الخارجیة في بیان لها وقوف الیمن الدائم الى جانب السودان. وعبرت عن آملها في أن یتجاوز الأشقاء في السودان هذه المرحلة الانتقالیة بنجاح، وأن تشهد المرحلة القادمة المزید من الأمنوالاستقرار والازدهار للشعب السوداني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلادنا تعلن عن موقفها حول الاتفاق السیاسي في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.