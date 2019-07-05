استشهاد مواطن في مواجهات بین ابو العباس والطاهش بتعز

استشهد مواطن مساء، الیوم الجمعة، بطلق طائش خلال المواجهات الدائرة بین كتائب القیادي أبو العباس والمدعو وقالت مصادر "الیمن العربي" ان المواطن عماد عبد الرحمن استشهد عقب تعرضه لطلق ناري طائش نتیجة الاشتباكات الجاریة بین نزیه الطاهش وأفراد كتائب ابو العباس. وكانت الاشتباكات تجددت في عزلة الكلائبة بمدیریة المعافر بمحافظة تعز بین الملازم أول في اللواء 35 مدرع نزیه الطاهش وكتائب أبو العباس على إثر محاولة الكتائب اقتحام القریة لسحب مدرعتها المحترقة واستعادة طقمین كان قد استولى علیهما الطاهش.

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