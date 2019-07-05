شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث لقاضي إعدام صدام.. نجله يجيب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ترددت أنباء عن وفاة نفى القاضي العراقي رؤوف رشيد الذي حكم على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بالإعدام.

من جانبه نفى نجل القاضي الأنباء التي تحدثت عن وفاة والده، مؤكدا أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة.

وأضاف أن الأنباء التي تتحدث عن وفاة والدي في إحدى مستشفيات مدينة السليمانية، أخبار كاذبة وغير صحيحة، ووالدي يتمتع بصحة جيدة ".

وكان القاضي رؤوف، قد أصدر حكم الإعدام على الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في الـ5 من أكتوبر 2006.

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يذكر أن أحد أعضاء المحكمة التي حكمت على الرئيس الراحل صدام حسين كان قد كشف في تصريحات سابقة عن أسباب تعجيل الحكم بإعدام صدام حسين.

وقال القاضي منير حداد نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا في العراق سابقا، على قناة "روسيا اليوم" في حلقةً خاصة من برنامج “قصارى القول” عن امور حول إعدام الديكتاتور العراقي صدام حسين.

وبمناسبة الذكرى الـ11 لاعدام صدام، اشار القاضي حدادفي تصريحات نشرت عام 2018 أن السبب في تعجيل الحكم بإعدام صدام حسين هو ما تردد عن محاولات لتهريب صدام من سجنه.

وأضاف حينها أن التعجيل كان قبل أن يكتمل النظر والمرافعات في القضايا الأخرى، وذلك لعدة لأسباب أهمها الـ"كاريزما"، التي كان يتمتع بها الأخير.

وأوضح أن معلومات مؤكدة توافرت للسلطات العراقية حينها أثبتت أن الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، كان يخطط لتهريب صدام.