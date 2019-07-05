شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تقديم استقالته.. مليشيا الحوثي تفرض الإقامة الجبرية على قيادي بارز في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية، الإقامة الجبرية على القيادي الحوثي محمد حسين المقدشي في منزله في صنعاء، والذي كانت قد عينته محافظًا لمحافظة ذمار، وقدم استقالته من منصبة مطلع الأسبوع الحالي.

وقالت مصادر مطلعة إن المقدشي، وضع رهن الإقامة الجبرية في منزله في حي حدة بصنعاء، ومُنع لقاؤه، كما قطعت عنه وسائل التواصل، ووضعت حراسة حوثية لمراقبته على خلفية تقديم استقالته من منصبة كمحافظ لمحافظة ذمار، بسبب تصاعد الخلافات مع قيادات حوثية مقربة من زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي.

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وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الحراسة الحوثية التي طوقت منزل المقدشي منعت وفدًا قبليًّا من زعماء قبائل محافظة ذمار، من لقائه.

يذكر أن المليشيات الانقلابية قد وضعت المقدشي رهن الإقامة الجبرية في منزله بذمار لعدة أسابيع في شهر أبريل من العام الحالي.

وتضع الميليشيات الحوثية بعض قيادتها البارزين، رهن الإقامة الجبرية وتتفاوت فترة الإقامة بين أسابيع إلى أشهر، وكانت وضعت منتصف الشهر الفائت تحت الإقامة الجبرية، القيادي الحوثي عبد الحكيم الحوثي نائب وزير الداخلية في حكومتها الغير معترف بها، بعد تصاعد الخلافات مع وزير الداخلية عبد الكريم الحوثي عم زعيم جماعة الحوثي.