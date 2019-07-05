شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا كان مصير العميد ’’مهران القباطي‘‘ بعد استهدافه بانفجارات ضخمة في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة، بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الجمعة، أن قائد عسكري رفيع أصيب، في انفجار بأحد المعسكرات.

و أوضحت المصادر أن العميد مهران القباطي قائد اللواء الرابع حماية رئاسية، نقل إلى المستشفى اثر اصابته بشظايا، أثناء تدريبات في معسكر اللواء بمنطقة اللحوم شمال دار سعد، بمحافظة عدن، جنوب اليمن.

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نوهت المصادر بان القباطي أصيب أثناء تدريبات على سلاح الدوشكا، صباح اليوم. واصفة اصابته بالطفيفة. جدير بالذكر ان اصابات القادة العسكريين في اليمن أثناء التدريب تحدث بشكل نادر.