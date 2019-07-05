العملیات الانسانیة بالمقاومة الوطنیة تزیح الكثبان من منازل السكان بالمخا (صور)

اطلع مسؤول وحدة العملیات الانسانیة بالمقاومة الوطنیة حراس الجمهوریة عبداالله الحبیشي، وبرفقته مدیر عام مدیریة المخا سلطان عبداالله محمود، على أعمال إزالة الكثبان الرملیة التي طمرت معظم منازل قریة الشاذلیة في مدیریة المخا بمحافظة تعز التي وجه بسرعة إنجازها العمید طارق صالح قائد المقاومة الوطنیة.

وقال الأخ عبداالله الحبیشي في تصریح لوكالة 2 دیسمبر أن الآلیات قامت بإزالة أطنان الأتربة والكثبان الرملیة من منازل القریة، مؤكدا استستمرار عملیة إزالة الكثبان حتى الانتهاء منها وعودة جمیع السكان وذلك بحسب توجیهات قائد المقاومة الوطنیة الذي یتابع شخصیا مستوى الإنجاز .

من جانبه عبر مدیر عام مدیریة المخا خلال الزیارة عن الشكر والتقدیر للقائد الإنسان العمید الركن طارق محمد عبداالله صالح على سرعة استجابته لنداء استغاثة أبنائه وإخوانه وآبائه سكان قریة الشاذلیة والتخفیف من معاناتهم.

كما أشاد الشیخ عثمان عوض طهوش رئیس لجنة الشؤون الاجتماعیة بالمجلس المحلي بمدیریة المخا وعاقل قریة الشاهلیة باستجابة قائد المقاومة الوطنیة وتوجیهه بمباشرة إزالة الكثبان الرملیة التي طمرت منازل اهالي الشاذلیة ، كما ثمنا استشعاره معاناة الأهالي.

الجدیر بالذكر ان أهالي قریة الشاذلیة الواقعة جنوب غرب مدیریة المخا بالساحل الغربي أطلقوا ،أمس الأول، نداء استغاثة جراء زحف الرمال طمرت بعض منازلهم وتهدد جمیع مساكن القریة.