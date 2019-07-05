ملیشیا الحوثي تواصل حملة الاختطافات ضد ابناء رازح بصعدة

تواصل ملیشیا الحوثي حملة إختطافت ضد ابناء مدیریة رازح بمحافظة صعدة معقلها الأول شمال البلاد.
وخلال الیومین الماضیین شنت ملیشیا الحوثي الإنقلابیة حملة إختطافات واسعة في اوساط السكان بمدیریة رازح.
وقالت مصدر محلي ان ملیشیا اختطفت اكثر من مائة شخص من ابناء المدیریة الابریاء تحت قوة السلاح وتم ایداعهم السجون دون توجیة أي تهمه لهم.
واضاف المصدر ان حملة الاختطاف تأتي كمحاولة من الملیشیا لإخضاع المواطنین واجبارهم على الإنخراط في دورات طائفیة ودینیة تقوم بها الجماعة كنوع من التعبئة الحربیة والطائفیة.
وبحسب شهادات مواطنین فإن الملیشیات هددت من یرفضون اجراءتها بإستخدامهم دروع بشریة في معاركها مع الجیش الوطني الذي یقترب من المدیریة.
وتشهد مناطق سیطرة الحوثیین حالة من الفوضى والانتهاكات الیومیة واجبار للشباب لحضور دورات وتعبئة تقوم بها الملیشیا قبل ان تدفع بهم الى محارقها في جبهات القتال .
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