سيطرت قوات الجيش اليمني، على مناطق جديدة في محافظة صعدة، شمالي اليمن.
وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش حققت تقدماً كبيراُ في معاركها المستمرة مع الحوثيين، في مديرية رازح، غرب صعدة.
وقال موقع الجيش اليمني، إن قوات الجيش "تمكنت بإسناد من مقاتلات التحالف العربي من السيطرة الكاملة على بيت حشران ومعتق العتم والعريشة ومواقع أخرى في مديرية رازح غرب صعدة، عقب مواجهات مع الحوثيين الذين لاذوا بالفرار باتجاه منطقتي بني معين وآل على، وسيطرت ناريا على مواقع للحوثيين في آل زاهر وآل شرقة والوحدة الصحية في مديرية رازح".
وذكر موقع الجيش أن "مقاتلات التحالف دمرت عيارات ثقيلة للحوثيين، واستهدفت مواقع وتحصينات لهم"، وأشار إلى أن "جبهة رازح تشهد منذ الثلاثاء والأربعاء، معارك هي الأعنف مع الحوثيين".
وتشهد محافظة صعدة، معق الحوثيين الرئيسي، معارك عنيفة في عدة جبهات، وسط تقدم كبير للقوات الحكومية وتقهقر لقوات الحوثيين .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد معارك وصفت بالأعنف.. قوات الجيش تتقدم غرب صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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