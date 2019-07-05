الداخلية تعلن رسمياً السيطرة على منطقة المنين جنوب مدينة مأرب

أكد مصدر أمني بالحملة الأمنية المشتركة بحافظة مأرب , بأن الحملة الأمنية تمكنت، صباح اليوم الجمعة، من السيطرة بشكل كامل على منطقة المنين.

وقال المصدر في تصريح "لموقع وزارة الداخلية" :إن الحملة المشتركة ضبطت عددا من العناصر الخارجة عن القانون من المطلوبين قضائيا وأنه سيتم إحالتهم للجهات القضائية.

وأضاف المصدر :أن قوات الحملة المشتركة تواصل عمليتها لفرض الأمن وبسط نفوذ الدولة في جميع المناطق جنوب مدينة مأرب.

وأكد ‏ بأن الحملة الأمنية المشتركة لن تتهاون مع أية عناصر خارجة عن النظام والقانون وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتقويض السلم الاجتماعي.