بلادنا تشارك في فعالية مراجعة التجارة العالمية بجنيف

مثّل وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الميتمي، مشاركة بلادنا في فعالية المراجعة العالمية لمبادرة برنامج المساعدة من أجل التجارة، التي استضافتها منظمة التجارة العالمية بمدينة جنيف السويسرية التي اختتمت اعمالها اليوم.

واستعرض الميتمي خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في الجلسة المتعلقة بتنويع الصادرات في أقل البلدان نمواً والعمل من أجل السلام والحد من الفقر، حالة اليمن كمثال للأضرار الشديدة التي ألمت بالاقتصاد الوطني وعرقلت المسار التنموي في البلاد خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وأشار إلى الحاجة لتنويع الموارد الاقتصادية وتوفير فرص العمل والنمو والاستقرار، وكذلك مواجهة التحديات والاختلالات الهيكلية الأخرى في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، التي تفاقمت بطريقة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، عقب انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية في 26 يونيو 2014.

كما شارك وزير الصناعة والتجارة، في جلسة ثانية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية عقدتها المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، وقدم الميتمي مداخلة، طالب فيها إعطاء اليمن اهتمام خاص في إطار المشروع الجديد للبرنامج الخاص بالدول العربية لتمكين البلاد من التغلب على آثار الانقلاب وفق خطط الحكومة الشرعية لإعادة البناء وتعافي الإقتصاد الوطني.

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وعلى الصعيد ذاته، ناقش الوزير الميتمي، مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة المهندس هاني سالم سنبل، سُبل دعم بلادنا خلال الفترة القادمة، وجرى خلال اللقاء تفهم حاجة بلادنا للمساعدة العاجلة والوعد باعتبار احتياجات اليمن في إطار المرحلة الثانية للبرنامج الذي يجرى الإعداد له حالياً، والذي سيتم مناقشته مع الحكومات العربية بما في ذلك الحكومة اليمنية قبل بدأ التنفيذ.