مؤسسة بسمة تنفذ جلسة توعية في سيئون حول بناء الانسان

بالشراكة مع مؤسسة بسمة، عقد مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار بمدينة تريم بحضرموت اليوم، جلسة توعية بمخرجات الحوار الوطني. وناقشت الجلسة التي شارك فيها 23 مشاركا، قضايا بناء الإنسان في مخرجات الحوار الوطني. واستعرضت الجلسة القضايـا الاجتماعيـة التـي تشـكل ظواهـر ســلبية فــي المجتمــع اليمني كالســلاح و الثـأر و الجماعات المسـلحة والقـات وكيف عالجتها مخرجات الحوار ومسودة الدستور الجديد. وناقش المشاركون النصوص الواردة في مسودة الدستور ووثيقة الحوار التي تضمنت سياســات وبرامـج تتعلـق بالتعليـم والصحـة والتنميـة الثقافيـة والاجتماعيـة و تعزيز القيـم والمسـؤولية فـي المجتمـع، وتعزز بناء الإنسان المنتج والفاعل في بناء اليمن الاتحادي الجديد.

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