الزراعة تدشن حملة تحصين ضد الطاعون والجذري في ابين

بتنفيذ21 فرقة ميدانية وبالتعاون مع منظمة الزراعة والأغذية العالمية (فاو)، دشنت وزارة الزراعة والري اليوم حملة التحصين البيطري ضد امراض الطاعون والمجترات الصغيرة وجذري الاغنام ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية بمديريات محافظة لحج . وأوضح وكيل الوزارة لقطاع تنمية الانتاج المهندس عبدالملك عبيد لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الحملة تستهدف 472 الف رأس من الاغنام على مدى 15 يوما. من جانبه أوضح مدير صحة الحيوان بالوزارة الدكتور عبدالرحمن الخطيب، ان حملة التحصين ضد مرض الطاعون والجذري والطفيليات الداخلية والخارجية للاغنام تعتبر امتداد للحملات السابقة التي تنفذها الوزارة في عدد من المحافظات المحررة، بتمويل من البرنامج العالمي للزراعة والامن الغذائي عبر البنك الدولي .

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