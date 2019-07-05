شكرا لقرائتكم خبر عن جميل عزالدين يثلج صدور اليمنيين .. ويكشف المستور ويضع صناع القرار في الشرعية والتحالف في موقف محرج (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن رئيس قطاع التلفزيون في الحكومة الشرعية اليمنية ، الأستاذ جميل عزالدين، من العاصمة السعودية الرياض، هجوما عنيفا "وذكيا" على الإمارات العربية المتحدة المشاركة في التحالف العربي.

وفي الفيديو الذي رصده، محرر "شبكة بويمن الإخبارية" ، وجه جمل عزالدين، اتهامات للإمارات بمنع الرئيس هادي من العودة إلى اليمن.

واستنكر عزالدين رفع أعلام الإمارات في جزيرة سقطرى وموانئ ومطارات اليمن، في المناطق الجنوبية، مؤكدا أنها في الوقت ذاته، تمنع الشرعية من العودة إلى عدن ، والتصرف بثروات البلاد.

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تساؤلات مثيرة وإبداعية طرحها الإعلامي جميل عزالدين، نالت استحسان اليمنيين.. أكد فيها أن اليمنيين، ليسوا جبناء حتى يقبلوا بسلب سيادتهم وكرامتهم والاستهانة بدماء الشهداء الذين سفكت للدفاع عن مقدسات الأمة وبلاد الحرمين الشريفين.

للمزيد من الإثارة والتشويق.. شاهد الفيديو التالي: