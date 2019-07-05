انقطاع الكهرباء في المخا نتيجة خلل في المحطة البخارية

انقطع التيار الكهربائي عن المخا مساء الخميس بسبب عطلا فنيا في المحطة البخارية أخرجها عن العمل.
وأفاد مهندس في المحطة أن الوحدة الثالثة تعطلت ومن غير المحتمل عودة التيار قريبا لعدم وجود وحدات أخرى جاهزة للتشغيل.
وتعاني المحطة البخارية من تقادم معداتها التي مضى سنوات طويلة علي عدم حصولها على الصيانة التي تستحقها مما يهدد بتوقفها عن العمل.
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