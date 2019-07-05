مراسلنا.. الأمن يحسم المعركة في مأرب و20 من المسلحين يسلمون أنفسهم

تمكنت قوات الأمن بمحافظة مأرب، اليوم الجمعة، من حسم المعركة مع العناصر الخارجة عن القانون وفرض السيطرة الكاملة على منطقة المنين جنوب مدينة مأرب.

وقال مراسل "الخليج 365" ان قوات الأمن توغلت في المزارع وتمكنت من السيطرة على تحصينات العناصر الخارجة عن القانون وحاصرتها في منطقة المنين الزراعية.

وأكد المراسل ان 20 عنصراً من المسلحين انسحبوا إلى منازل آل مسلل وأعلنوا عن تسليم أنفسهم لقوات الأمن وانسحابهم من كافة المزارع والتحصينات.

وأكد المراسل ان قوات الأمن لا زالت تواصل العملية لفرض الأمن وبسط نفوذ الدولة في جميع المناطق جنوب المدينة، ولم تعلن حتى اللحظة عن انتهاء العملية وتحقيق أهدافها ولم يصدر أي بيان رسمي حتى اللحظة من كتابة الخبر.

وأسفرت المواجهات عن مقتل 6 من المسلحين وإصابة آخرين دون معرفة ما إذا كان هناك من ضحايا بصفوف المدنيين أو خسائر في الممتلكات.