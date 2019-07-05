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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات
كشفت مصادر مطلعة، أن لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات في محافظة الحديدة غربي اليمن، ستستأنف عملها واجتماعاتها، خلال الأسبوع القادم.
وأوضحت المصادر أن كبير المراقبين الدوليين رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، سيلتقي خلال الأسبوع القادم، الفريق الوطني وفريق المرتزقة كلاً على حدة لبحث استئناف تنفيذ ما يتعلق بالحديدة وفقاً لاتفاقات ستوكهولم.
ولفتت إلى أن جولة ولقاءات المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث بعدد من الدول والأطراف ذات العلاقة بالعدوان على اليمن، كانت وراء تأجيل موعد استئناف لجنة تنسيق إعادة الانتشار لعملها الذي كان مقرراً خلال الأسبوع الجاري، إلى الأسبوع القادم، فضلاً عن تهرب فريق المرتزقة من لقاء رئيس اللجنة.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة تستأنف اجتماعها قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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