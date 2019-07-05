مليشيا الحوثي تقوم بإفراغ شحنات غامضة من ميناء الحديدة وبرفقتها أجانب

قالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي قامت بافراغ شحنات غامضة من ميناء الحديدة وبرفقة اجانب ونقلها على متن شاحنات مدنية تحت حراسة مشددة.

وذكرت المصادر إن الشحنات غير معروف المصدر وصلت إلى الميناء مساء الأربعاء ووفرت لها المليشيا الحوثية، حراسة وحماية مشددة.

وبحسب عمال في الميناء فإن المليشيا الحوثي أفرغت الحاويات من سفن ليلا في رصيف رقم واحد من الميناء، ونقلتها وبشكل سري خارج الميناء.

وأكد العمال أن الشحنات التي تم نقلها توجهت إلى مناطق شمال مدينة الحديدة تحت سيطرة المليشيا ترافقها سيارات معكسة وأطقم مسلحة.

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ونوهوا إلى انهم لاحظوا تواجد أشخاص غريبين و(غير يمنيين) عند إنزال الحاويات وتحميلها ونقلها، عبر ناقلات مدنية.

ويأتي هذا في الوقت الذي تزعم فيه الأمم المتحدة أن مليشيا الحوثي سلمت ميناء الحديدة، في عملية وصفة بـ "المسرحية الهزلية" التي تمت من طرف واحد.