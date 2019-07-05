شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان عاجل صادر عن الديوان الملكي السعودي قبل قليل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - توفيت في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد والدة الأمير محمد بن نايف والأمير سعود بن نايف.
وصدر عن الديوان الملكي اليوم، بيان أوضح في وفاة الأميرة جوهرة بن عبدالعزيز.
وقال البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس”:”انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود والدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 2 / 11 / 1440هـ ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة .
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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